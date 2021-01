L’ultimo giorno del mese di gennaio fa registrare 1 decesso e 135 nuovi positivi al Sars-CoV-2. Leggero aumento del numero dei pazienti in ospedale, condizionato dal minor numero di dimissioni che si fanno nel fine settimana mentre i tamponi analizzati si attestano sui 2500. Sono i numeri principali tratti dal bollettino che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha diffuso nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, i nuovi positivi al molecolare sono 37, mentre quelli all’antigenico sono 98. I molecolari hanno confermato anche 54 positivi intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 49 sono asintomatici e 81 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Le classi in quarantena ieri erano 29. I bambini o ragazzi in età scolare trovati positivi sono 23: 6 di questi hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni, 4 tra 14-19 anni.

Tra i nuovi contagiati ci sono poi 15 ultra settantenni.

L’andamento negli ospedali come accennato risente oggi del minor numero di dimissioni (9) rispetto ai nuovi ingressi (15): al momento si trovano ricoverare 213 persone, delle quali 35 in rianimazione. In ospedale è avvenuto anche l’unico decesso riportato oggi nel bollettino (una persona ultra ottantenne).

I nuovi guariti invece sono 132.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.570, dei quali 868 nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 702 alla Fem, mentre quelli antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono stati 932.

Quanto ai vaccini, questa mattina risultavano somministrate 19.862 dosi (di queste, 6.066 sono riferite ai richiami); la parte che riguarda gli ospiti di residenze per anziani è pari a 5.323 dosi (richiami compresi).