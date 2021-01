Dopo una giornata senza vittime, oggi il Trentino torna a conteggiare due decessi per il Covid. Ma - ha spiegato il presidente della provincia Maurizio Fugatti - la situazione è in miglioramento.



Oggi si registrano 39 nuovi positivi da tampone molecolare, più 191 da test antigenico, per un totale di 230 totali. Il tutto a fronte di 3331 tamponi eseguiti (1819 molecolari e 1512 antigenici).

Positivo il bilancio fra dimessi e ricoverati: 29 pazienti hanno lasciato gli ospedali, e 16 sono i nuovi ingressi. Peggiora però la situazione delle terapie Intensive che registrano un +1.

Per Fugatti è però molto positivo che l’indice di occupazione ospedaliera sia scesa al 31% (l’allerta nazionale è sopra il 40); non e così per le Terapie Intensive (siamo al 37%, l’allerta è al 30%), ma «eravamo al 50% poche settimane fa» ha detto Fugatti.

I guariti, oggi, sono 139 in Trentino.

Fugatti e l'informazione. Il presidente non ha poi rinunciato a sfogarsi contro il “mondo dell’informazione”. Prima è partito da un elogio del suo operato: «Ieri il Trentino ha avuto la conferma di essere ancora in zona gialle, ed è così fin dall’inizio. Solo il Trentino, insieme al Molise, è rimasto giallo fin da ottobre. Dico di più: l’indice RT del Trentino è oggi al 0,56%, quindi è il più basso d’Italia».

Poi lo sfogo: «nel mondo dell’informazione del Trentino solitamente vengono dati solo i dati negativi, non troverete questo report positivo».

Non solo: per il presidente leghista «Questo mette a tacere le polemiche io dico strumentali, ed anche politiche, sui cosiddetti “positivi fantasma”. Nessuno ci ha chiamati dal Ministero per chiuderci conto, ed anzi ci hanno confermato il giallo. Qualcuno anche questa settimana se la dovrà mettere via, e ha fatto del male all’immagine del Trentino e alla sua autonomia. Noi abbiamo gestito sempre i nostri malati da soli, ed è un vanto. Invece “qualcuno” va sui giornali nazionali a dare una immagine negativa del Trentino. Lo dico senza polemica, ma siccome ne vedo tutti i giorni sul mondo dell’informazione, poi non ci dobbiamo stupire se la fiducia della cittadinanza nell’informazione viene meno».

Per poi rincarare la dose: "Siamo in zona gialla da sempre, mnonostante i gufi e gli sfaciacarrozze"-

Il comunicato stampa della Provincia.

Si avvicina la soglia dei 20.000 vaccini anti Covid somministrati in Trentino. Nel bollettino odierno, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica che stamattina risultavano somministrate 19.709 dosi (di cui 5.947 richiami); ad ospiti di residenze per anziani sono state somministrate 5.317 dosi. Oggi si registrano purtroppo 2 decessi (nessuno in ospedale): si tratta di due donne età media 86 anni. Sul fronte dei nuovi contagi, i positivi al molecolare sono 39, quelli all’antigenico 191. I molecolari hanno confermato inoltre la positività di 70 soggetti intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 92 sono asintomatici e 129 paucisintomatici. Oggi si registrano 45 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (le classi in quarantena ieri erano 29) suddivisi in queste classi di età: 10 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni. Gli ultra settantenni invece sono 24. Fortunatamente si conferma il trend in discesa per i ricoveri ospedalieri: ieri le dimissioni sono state 29 mentre i nuovi ingressi 16. Al momento pertanto i pazienti covid ricoverati sono 208, di cui 35 in rianimazione. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.819 (965 all’Ospedale Santa Chiara e 854 alla Fem) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 1.512. Aumentano di altre 139 unità i guariti, per un totale complessivo da inizio emergenza pari a 23.744.

Diventiamo "zona bianca"?

Infine Fugatti è intervenuto per spazzare via le voci di passaggio del Trentino a "zona bianca". Ha detto: "Sia chiaro che mai il presidente della Prtovincia di Trento ha parlato di zona bianca. Il nostro obiettivo al momento è consolidare e mantenere la zona gialla".