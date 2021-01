Covid in Trentino: oggi un morto. I nuovi contagi sono oltre 300. Leggero calo dei ricoveri

Un morto, oltre 300 nuovi contagi e un leggero calo dei ricoveri in ospedale. Questa la fotografia della situazione covid in Trentino, secondo i dati diffusi poco fa dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

«Dei nuovi positivi - si legge nella nota diffusa dalla Provincia - 123 sono asintomatici e 178 pauci sintomatici. Fra ragazzi e bambini in età scolare si registrano altri 53 contagi (26 le classi messe in quarantena) con questa suddivisione per fasce d’età: 7 hanno tra 0-2 anni, 9 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 11 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni .

Gli ultra settantenni invece sono 48.

Il totale dei guariti, con i 124 di oggi, sale a 23.605.

A continuare a scendere fortunatamente sono i numeri dei ricoverati, considerando che il rapporto fra nuovi ingressi (15) e dimissioni (18) rimane a favore di queste ultime: i pazienti covid risultano pertanto essere 221 (4 in meno rispetto a ieri) con 34 persone ancora in rianimazione.

In ospedale inoltre si è verificato l’unico decesso riportato oggi nel rapporto (1 uomo, over 80).

Proseguono nel frattempo le attività di screening e vaccinazione: sul primo fronte ieri si sono registrati 2.319 tamponi molecolari analizzati (1.302 all’Ospedale Santa Chiara di Trento e 1.017 alla Fem) mentre sono 1.243 i rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria; relativamente ai vaccini, le dosi somministrate hanno raggiunto quota 18.602 (compresi 4.992 richiami); ad ospiti di residenze per anziani sono state somministrate 4.898 dosi».