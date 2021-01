AGGIORNAMENTO - Il disperso stava effettiuando una gita con gli sci da alpinismo: si chiama Paolo Mazzonelli ed era partito dalla zona di Valcava/Fierozzo. Probabilmente era salito per il classico percorso da scialpinismo, ma potrebbe essersi poi diretto in diverse direzioni, verso Nord (creste sopra Erdemolo) come verso sud (verso la Portela).

Sono in corso da ieri sera le ricerche di un uomo di 70 anni, che era salito nella zona del lago di Erdemolo con le ciaspole, e non ha fatto ritorno. L’allarme ieri sera dai familiari che non l’hanno visto rientrare.

In Val dei Mocheni sono quindi riprese questa mattina all’alba le ricerche dell’ escursionista, che coinvolgono i vigili del fuoco - al lavoro anche con la squadra droni - il soccorso alpino e gli uomini della Guardia di Finanza con le unità cinofile.

Ieri sera era entrato in azione anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, in volo con visore notturno, ma ha poi dovuto sospendere le ricerche nella notte a causa del forte vento in zona.

