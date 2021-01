Antonio Ferro, direttore sanitario dell'Apss trentina e presidente della Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, interviene sulla questione vaccini, sottolineando due aspetti: la priorità a tutti gli Over80 e la necessità di non bloccare gli altri tipi di vaccinazione, onde evitare ulteriori epidemie da mancato vaccino.

«Le vaccinazioni devono continuare – spiega Antonio Ferro, Presidente della Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - Non possiamo fermare la campagna vaccinale contro il Covid e dobbiamo agire dando delle priorità. In questo momento, sicuramente, i primi della lista sono tutti quei soggetti con più di 80 anni d’età che, da soli, costituiscono più del 40% dei ricoveri. Dobbiamo poi riprogrammare le vaccinazioni, utilizzando luoghi che prima non erano consoni: spazi aperti, palazzetti, palestre…La ‘regia’ deve essere dei Dipartimenti di Prevenzione. Un altro messaggio importante è che non possiamo bloccare tutte le altre vaccinazioni. Non possiamo permetterci delle epidemie da mancate vaccinazioni».