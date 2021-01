Anche oggi, purtroppo, si sono registrati altri tre decessi a causa del covid in Trentino (due dei quali avvenuti in ospedale). Le vittime sono due donne e un uomo di età fra i 68 e gli 88 anni.

I nuovi contagi rilevati sono solo 32, ma a fronte di soli 615 tamponi processati, con un calo domenicale più marcato che in altre occasioni (l'incidenza dei positivi è dunque del 5% circa). I positivi al molecolare sono 21, all’antigenico 11: dieci di loro sono ultrasettantenni

I pazienti curati nei normali reparti ospedalieri sono ora 215 (ieri erano 207), altri 41 si trovano in terapia intensiva (ieri erano 43). In totale, dunque, i malati ricoverati sono 256, con un leggero aumento rispetto a ieri, quando erano 250. Ieri sono stati dodici i ricoveri in ospedale, quattro le dimissioni

I dimessi/guariti oggi sono 78, il totale sale a 23.047.

Dei positivi di oggi, 16 sono asintomatici e 9 pauci sintomatici.

I nuovi contagi fra bambini o ragazzi in età scolare - spiega la Provincia in una nota - sono due (uno di questi ha un’età compresa fra i 3 ed i 5 anni) e le classi in quarantena scendono a 21.

Attraverso i test molecolari sono state confermate inoltre le positività di 13 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni scorsi dai tamponi rapidi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.812, ieri erano 1.858. Gli attualmente positivi sono 2.068, ieri erano 2.108.