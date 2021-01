La giunta provinciale di Trento ha approvato il rinnovo dei componenti del Comitato di gestione del Parco naturale Adamello Brenta, necessaria a seguito delle elezioni comunali dello scorso settembre. A quanto riferisce una nota della Provincia, l’organo consiliare è composto di 29 componenti, designati dagli enti indicati dai Comuni in rappresentanza degli ambiti geografici di valle (8 membri per la Val Rendena, due per la Valle del Chiese e dell’Arnò, due per le Giudicarie Centrali, tre per le Giudicarie Esteriori, uno per la Paganella, tre per la Val di Non e uno per la Val di Sole), dalle associazioni di protezione ambientale (2), da Asuc, Regole di Spinale Manez, Sar, Apt, organizzazioni agricole, Associazione cacciatori, associazioni dei pescatori (un componente eletto congiuntamente).

Il nuovo Comitato di gestione sarà convocato in tempi rapidi per provvedere alla nomina del nuovo presidente.