Nuovo contenzioso con Roma: il governo impugna la legge sulle concessioni idroelettriche

Nuovo contenzioso fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento.

Il Governo ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro la legge provinciale 9 del 2020 della Provincia autonoma di Trento sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in quanto considerata incostituzionale.

La normativa trentina impugnata da Roma, che ha modificato la legge provinciale 4 del 1998 per quanto riguarda le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni, secondo il Governo «avrebbe ecceduto rispetto alle competenze riconosciute alla Provincia dallo statuto speciale di autonomia» e violato l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto del diritto europeo, e in particolare il principio della libertà di concorrenza.

Di cosa si sta parlando?

Finora di fatto le centraline idroelettriche, di privati o Comuni o miste, di media o piccola derivazione, venivano lasciate al titolare in perpetuo. Quelle in scadenza o scadute, invece, dovranno essere messe a gara. La nuova legge - presentata dall’assessore all’ambiente, Mario Tonina - secondo la provincia viene introdotta per allinearsi ai principi Ue sulla trasparenza e concorrenza relativa alle centraline idroelettriche che vengono usate a scopo di lucro.

Per quelle, da 0 a 3.000 kilowattora di potenza nominale presenti in Trentino, alcune centinaia, di cui due terzi circa in mano a circa la metà dei Comuni trentini direttamento o tramite società miste con privati, si tratta di una rivoluzione che dovrebbe arrivare entro l’anno.

Oggi in Trentino ci sono circa 80 centraline di media derivazione, ossia con una potenza nominale compresa tra 220 e 3000 kilowattora, mentre quelle più piccole sono alcune centinaia. Le concessioni già scadute o in scadenza sono oltre una cinquantina.

La gara viene esclusa per le centraline che sono usate per soddisfare l’autoconsumo o per usi multipli. E nel regolamento che dovrà definire meglio chi e come andrà a gara, sarà specificata la procedura in maniera dettagliata. Il principio che viene adottato, per ora, è quello per cui essendo la centralina assegnata sulla base di una concessione di un bene pubblico usato per finalità di mercato, alla scadenza va messo a gara il diritto di farlo.

La nuova legge detta «Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di ambiente, di reti di riserve, di catasto e di eliminazione delle barriere architettoniche».