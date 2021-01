Il funerale di Cesare Maestri si terrà in forma strettamente privata, per i familiari e per gli amici più stretti dell'alpinista leggendario scomparso ieri a novantuno anni.

La cerimonia si terrà nella sua Campiglio, forse dopodomani ma - anche e soprattutto a causa della difficile situazione legata alla pandemia - è stato deciso di permettere la partecipazione al momento in cui verrà dato l'ultimo saluto a Maestri ad un numero limitato di persone.

I familiari ovviamente e solo alcuni degli amici più stretti.

«Il periodo è quello che è e purtroppo non è pensabile ritrovarsi in tanti per salutare papà», spiega il figlio Gianluigi. «In estate però stiamo già pensando ad una festa, per permettere a tutti di ricordarlo nei luoghi che lui più amava».

Gianluigi racconto di un'ondata di manifestazioni di vicinanza che hanno raggiunto la sua famiglia: «In queste ore sto ricevendo così tanto affetto, è incredibile avere l'ennesima conferma di quanto bene abbia seminato papà nella sua vita. Ringrazio tutti, davvero», spiega sull'Adige oggi in edicola, un'edizione che propone quattro pagine di approfondimento su Cesare Maestri.