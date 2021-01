Le caprette di Agitu Ideo Gudeta, l'imprenditrice agricola uccisa il 29 dicembre, non rimarranno in val dei Mocheni.

Ieri sono state smistate temporaneamente in alcune stalle: gli allevatori che si sono resi disponibili - in varie aree del territorio - avranno gli animali in affido per sei mesi. Troppo freddo lassù: serviva una soluzione urgente, si è trovata questa. E in valle ma non solo è grande la delusione dei tanti che avevano partecipato alla raccolta fondi allo scopo di dare un futuro all'allevamento "La capra felice".

Fin dal giorno in cui la donna è stata trovata senza vita - e il suo collaboratore Suleiman Adams arrestato con l'accusa di omicidio volontario - si è aperto il problema relativo al gregge di caprette. Ad occuparsi di loro, in questo periodo, la giovanissima Beatrice Zott, 19enne della valle dei Mocheni, per conto della Federazione allevatori. Ma due cose sono accadute nelle ultime ore: le temperature insolitamente rigide hanno consigliato di spostare le caprette immediatamente. E la Federazione allevatori non era in condizioni di prolungare il contratto a Beatrice Zott.

Da qui la decisione del tribunale, di trasferire gli animali. Beatrice Zott ha affidato la sua tristezza ai social.