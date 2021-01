Hanno fatto ricorso anche alla neve, sparandola contro le fiamme, i vigili del fuoco impegnati a domare il furioso incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato il museo della motocicletta (“Top Mountain Motorcycle Museum“) a Hochgurgl, nella Ötztal, in Tirolo.

La struttura sorge nei pressi della stazione di pedaggio del passo Rombo, non lontano dal confine, a oltre 2mila metri di quota. Le fiamme non hanno risparmiato nmulla e del museo non rimane che cenere.

Non ci sono state vittime, per fortuna, anche perché il museo era chiuso per il lockdown in vigore in Austria, ma i danni materiali sono ingenti.