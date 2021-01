Incidente stradale, questa mattina, in centro a Trento, in corso Tre Novembre, all'altezza dell'incrocio con via Veneto, poco prima del ponte dei Cavalleggeri.

Si sono scontrate una moto e una vettura, per cause attualmente in corso di accertamento a opera della polizia locale.

Nell'impatto il guidatore della due ruote (uno scooter) è finito a terra.

Per i soccorsi è sopraggiunta l'ambulanza dal vicino ospedale Santa Chiara e la persona ferita è stata ricoverata per le prime cure.

Al momento non è dato conoscere con certezza quali siano le sue condizioni, ma stando a informazioni ufficiose le lesioni riportate non sarebbero particolarmente gravi.

[foto di Alessio Coser]