Sono 10 nuovi decessi per Covid in Trentino (1.116 in totale), 8 dei quelli avvenuti in ospedale.

Lo ha detto l’assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, nel corso di una videoconferenza della task force provinciale. I pazienti ricoverati sono in tutto 346, di cui 42 in terapia intensiva (numero rimasto invariato rispetto a ieri).

Ieri si sono registrati 26 nuovi ricoveri e 30 dimissioni Su 2.524 tamponi molecolari eseguiti (1.637 da Apss e 887 da Fem) sono 65 i nuovi casi positivi riscontrati e 169 le conferme di test antigenici con i molecolari. Su 959 tamponi rapidi antigenici, 128 risultano positivi.

Ci sono 33 positivi con più di 70 anni e 22 tra bambini e ragazzi in età scolare.