Incidente mortale, poco fa, sull'Autobrennero, fra San Michele e Egna: una persona ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolti un autotreno e un furgone.

Il tragico schianto è avvenuto in carreggiata nord, al chilometro 105, già nel comune di Egna, in Alto Adige.

Secondo le primissime informazioni l’incidente mortale è stato causato dal tamponamento di un furgone contro un camion.

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30, il traffico è stato interrotto a lungo durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente.

Per i soccorsi sono intervenuti l'elicottero e un'ambulanza, ma purtroppo per la persona coinvolta, 32 anni, non c'era più niente da fare.

Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.