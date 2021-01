Dei nuovi positivi, 139 sono asintomatici e 181 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 53: in particolare ci sono 7 piccolissimi (meno di 2 anni) e 6 bambini fra 3 e 5 anni. Sempre alto il numero dei contagi fra ultra settantenni: sono 71, numero che fa capire come sia assolutamente necessario alzare il livello di attenzione e osservare scrupolosamente le sicure di precauzione rivolte alle persone anziane.

La maggior parte dei decessi riguarda infatti proprio le classi di età più mature, anche se fra gli 8 registrati (5 uomini e 3 donne) il più giovane aveva 57 anni (la vittima più anziana invece 92).

6 di questi decessi sono avvenuti in ospedale, dove attualmente si trovano 364 pazienti covid (ieri erano 386), di cui 44 in rianimazione (1 in più rispetto a ieri). Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri ma anche 39 dimissioni. Da aggiungere anche il superamento dei 21.000 casi di guarigione ( il report ne conta 144, che portano il totale a 21.010).

Numerosi infine i tamponi effettuati: 2.623 quelli molecolari (1.185 analizzati all’Ospedale Santa Chiara e 1.438 alla Fem) e 1.651 quelli antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione anti covid: nel primo pomeriggio risultavano somministrate 8.721 dosi, di cui 2.687 ad ospiti di residenze per anziani.