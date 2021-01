Freddo e gelo, a Trento Nord termometro a meno 10, non succedeva da anni: le temperature della notte

Non accadeva da decenni: a Trento il termometro è sceso sotto i diueci gradi sotto lo z«ero questa notte. Come riporta il nostro collaboratorte Giacomo Poletti, sulla sua pagina Facebook, l’osservatorio di Trento Roncafort ha toccato i -10.7° attorno alle 4, prima dell’arrivo delle nuvole.

Le sortite sotto i -10° erano frequenti fino agli anni ‘90: la minima di oggi rientra nei primi 30 valori più freddi della serie, iniziata nel 1976.

Domani e giovedì vento da nord (fohn in alcune valli) e tanta neve in Austria. Da sabato torna molto freddo e in valle si potrebbero di nuovo toccare i -10° fino a lunedì. Nessuna nevicata in vista.

Nel grafico (foto di Daniele Toniolatti) il riassunto degli ultimi giorni.



Su tutto il Trentino temperature molto rigide. Ma l'ondata di aria gelida è più potente nelle vallate (con l'aria fredda "schiacciuata" nel fondovalle) e quindi le temperature in quota sono più miti di quelle a bassa altitudine.

Notevole però - secondo i dati di Meteotrentino - il dato della mezzanotte scorsa: a Rovereto minima -7,3, massima 0; a Pergine il termometro è sceso fino a -11 ma la massima è salita di poco oltre lo zero (+0,5). E ancora: a Cavalese -14 di minima e -1.3 di massima; a Cles -12 di minima e -0,7 di massima; a Tione -12,6 di minima e -2,7 di massima.

Freddo siberiano a San Martino di Castrozza dove la temperatura è scesa fino a - 19 gradi con una notevole escursione termica visto che la massima è stata di -1,5 gradi. Freddo intenso anche sul Bondone: alle Viote la minima è stata di -12,6 gradi. Ai 2.715 metri di Capanna Presena la minima è stata “solo” di -12,4 e la massima -7,3.

Le temperature massime più alte in Trentino sono state registrate ad Arco (+5,2), Pieve di Bono, (+3,7) e a Torbole (+3,1),

In questi giorni a Trento l’effetto della neve al suolo si fa sentire. Le temperature stavolta sono al di sotto delle medie grazie all’albedo (l’effetto di riflessione dei raggi solari) operato dalla neve, che di fatto impedisce al sole di scaldare il terreno mantenendo temperature gelide.

Le prospettive meteo per i prossimi 5/6 giorni sono asciutte. Nessuna nuova nevicata, mentre le temperature resteranno sotto la media con nuove sortite mattutine sotto i -10°, nubi permettendo.

Siti meteo che si spingono in là con le previsioni - come 3BMeteo - prevedono un probabile ritorno della neve tra lunedì 18 e mercoledì 20 gennaio con una decina di centimetri che potrebbero cadere martedì 19. Ma a distanza di così tanti giorni l’attendibilità è limitata.