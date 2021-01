È stato un intervento piuttosto impegnativo quello che sabato sera hanno dovuto affrontare i vigili del fuoco volontari di Peio. Un incendio è divampato nel deposito di una falegnameria di Cogolo, proprio nel centro dell’abitato, distruggendo completamente il locale.

La selettiva è scattata sabato sera, intorno alle 20.10: in pochissimo tempo, sul posto, in via Salita Troc, è arrivato il corpo dei pompieri di Peio, aiutato dai colleghi vigili del fuoco di Ossana e di Monclassico, questi ultimi giunti con il carro aria, l’automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile. Le fiamme sono state messe sotto controllo nel giro di un’ora, anche se poi le operazioni di bonifica e di sgombero dei detriti bruciati sono proseguite fino a mezzanotte.

A prendere fuoco è stato il deposito - caldaia della falegnameria di Gianni Canella. L’azienda artigiana, attiva da generazioni, è specializzata nella realizzazione di prodotti in legno e alluminio in finto legno, come scale autoportanti, porte e finestre, poggioli.

