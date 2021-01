Anche oggi 6 vittime del Covid in Trentino, e i ricoverati aumentano di 7 unità

Nel giorno in cui la Conferenza Stato-Regioni a Roma discute sul prolungamento delle restrizioni, e l?istituto Superiore di Sanità deve decidere la "classificazione" dei territori per gravcità del contagio, i dati in Trentino sono sempre allarmanti.

Ci sono infatti ancora vittime del Coronavirus in Trentino oggi, lunedì 11 gennaio. Nelle ultime 24 ore sono stati 6 i nuovi decessi.

In rianimazione sono ricoverate 45 persone, una in meno di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 350, 7 in più di ieri.