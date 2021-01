La giunta provinciale di Trento ha nominato stamani il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione Edmund Mach (Fem), di San Michele all’Adige.



Il nuovo organo di governo, si legge in un comunicato della Provincia, è composto da quattro membri e da un componente provvisorio, che decadrà una volta individuati i quattro consiglieri che saranno scelti dai rappresentanti del mondo agricolo.



«Prendiamo atto che i soggetti titolari del diritto di designazione, secondo lo statuto, non hanno raggiunto la necessaria unità nell’ambito del processo decisionale; non possiamo tuttavia permetterci che un ente importante e riconosciuto a livello nazionale e internazionale viva una fase di stallo. Per questo motivo, la giunta ha deciso di procedere con la nomina di un membro provvisorio che sarà sostituito dai rappresentanti individuati dal comparto» ha spiegato al riguardo l’assessore competente Giulia Zanotelli.



Il consiglio a cinque è formato dal presidente Mirco Maria Franco Cattani, Angelo Frascarelli, Andrea Merz e Roberta Raffaelli. Ilaria Romagnoli, esperta di diritto agrario e avvocato, è membro provvisorio.