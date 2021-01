Sono stati momenti di grande tristezza, di grande commozione, ma anche di grande speranza. Questa mattina, in un freddo pungente, Kuma Edeo e Bethelihem Edeo Gudeta, fratello e sorella di Agitu, l'imprenditrice etiope assassinata, sono saliti a Frassilongo, in valle dei Mocheni, per visitare i luoghi della sorella, accompagnati dall'avvocata Elena Biaggioni. Hanno visitato prima la casa, dove si sono fermati a lungo, tra le lacrime. Il sindaco Luca Puecher li ha invitati in municipio. Ma si sono recati anche nella stalla, che Beatrice, la giovane pastora incaricata di custodire le capre di Agitu, ha aperto loro, in un momento di grande commozione per tutti.

Fratello e sorella di Agitu si sono limitate a poche parole: «Siamo affranti per questa perdita – hanno detto – ma vigliamo ringraziare questa comunità, che tanto bene aveva lavorato con Agitu».



Domani mattina è previsto un momento di preghiera e di ricordo di Agitu presso il cimitero di Trento. La salma riceverà la benedizione da parte di un religioso della comunità cattolica etiope di Roma, Abba Teshale Nemane. La cerimonia si terrà sabato presso il cimitero. In linea di massima si prevede che dalle 8 alle 10 e 30 la bara sia posta in un locale del cimitero, aperta, con la possibilità di accesso a non più di 5 persone per volta per evitare il rischio di assembramenti. Alle 11 la bara sarà posizionata nel cimitero all'aperto, chiusa, per chi volesse dare l'ultimo saluto ad Agitu.

A seguire il fratello e la sorella di Agitu dovrebbero incontrare il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Intanto i legali della famiglia - l'avvocata Elena Biaggioni e gli avvocati Andrea de Bertolini e Giovanni Guarini - sono al lavoro con gli amici più stretti di Agitu per spianare la strada per il ritorno in Etiopia della salma. Il feretro deve infatti viaggiare con una sorta di passaporto e deve avere documenti sanitari che attestino che non si tratta di un morto di Covid.

Dopo un incontro in procura a Trento previsto per lunedì mattina, fratello e sorella di Agitu dovrebbero iniziare il lungo viaggio verso Addis Abeba dove sarà celebrato il funerale di Agitu, si prevede con una grande e commossa partecipazione.