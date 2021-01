L'assessora alla Salute Stefania Segnana ha comunicato in anticipo, durante la conferenza stampa di giunta, i dati Covid.

In Trentino sono 4 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi in base a 1.058 tamponi molecolari sono 52 (più altri 28 derivanti da tamponi rapidi effettuati nei giorni scorsi), 235 i nuovi contagi intercettati da 1.996 test antigenici. I pazienti attualmente ricoverati sono 401 (-7), 46 quelli in terapia intensiva (-1).

I nuovi ricoveri sono 29, le dimissioni 32. Stefania Segnana ha inoltre comunicato che a tutt'oggi sono stati vaccinate 5.546 persone (fra medici, infermieri e personale degli ospedali), di cui 1.861 ospiti delle Rsa.