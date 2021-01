Dopo la neve, il gelo: fino a lunedì temperature polari

Dopo le nevicate, in Trentino ci aspettano dieci giorni di temperature polari: l’aria da Nord ha ripulito il cielo, e non c’è segno di perturbazioni in arrivo almeno fino a lunedì.

Meteotrentino nel suo bollettino spiega: «Le Alpi si trovano ai margini di una circolazione depressionaria posizionata sul centro Europa che fa affluire aria fredda sul Nord Italia.

Oggi 7 gennaio molto soleggiato al mattino, aumento della nuvolosità medio - alta dal pomeriggio in estensione dai settori meridionali. Temperature massime in calo, specie in montagna. Vento debole variabile in valle, debole o al più moderato occidentale in montagna.

Venerdì 8 gennaio

inizialmente nuvoloso con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Temperature senza variazioni significative, inferiori alla media del periodo. Venti deboli variabili in valle, deboli dai quadranti settentrionali in quota.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato soleggiato ma con temperature rigide. Domenica e lunedì aumento della nuvolosità e non si escludono deboli nevicate, anche a bassa quota.