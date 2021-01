Valanghe in Fiemme e Val dei Mocheni Soccorso Alpino sul posto, non vi sarebbero coinvolti

Due valanghe si sono distaccate in Trentino. La prima sul canalone ovest del monte Agnello, in valle di Fiemme, nel gruppo del Latemar. Secondo le primissime informazioni uno scialpinista sarebbe riuscito ad evitare la slavina, ma verifiche sono in corso da parte del Soccorso alpino.

Nel secondo caso la valanga, anche in questo caso di grandi dimensioni, si è distaccata da cima Hoamonder, in valle dei Mocheni, arrivando fino alla Strada di Palù del Fersina. Sul posto, oltre al personale del Soccorso alpino, anche le unità cinofile. Anche in questo caso, secondo quanto riferito nei primi momenti dell’intervento, non ci sarebbero persone coinvolte.

