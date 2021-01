Questa sera nevicherà di nuovo: fino a domani dai 5 ai 20 centimetri, anche in città

Avete lasciato le pale in cortile? Avete fatto bene, perché questa notte nevicherà di nuovo. Non tanto, ma sarà la terza nevicata di fila dal 28 dicembre.

La previsione di meteotrentino è chiara: «Oggi nuvolosità in intensificazione con deboli precipitazioni diffuse dalla serata, nevose anche a bassa quota. Temperature massima in contenuto calo. Venti deboli o moderati in quota, dai quadranti orientali; deboli variabili in valle. Domani, mercoledì 6 gennaio, coperto al mattino con deboli precipitazioni diffuse nevose anche a quote basse, in attenuazione dal pomeriggio fino ad esaurirsi in serata quando sono previste schiarite. Temperature in calo, specie le minime, attese in serata. Venti deboli, variabili in valle, dai quadranti occidentali in quota».

Quindi di nuovo fiocchi. Ma quanti? Difficile come sempre fare previsioni, ma la rete di meteorologi trentini è in fibrillazione. Dal laboratorio meteo dell’Università ai diversi appassionati, si fanno delle previsioni di toto-accumuli. Da prendere con le pinze, ma interessanti.

Scrive ad esempio il nostro collaboratore Giacomo Poletti: «Stasera torna la neve in Trentino, di nuovo a Trento (sicura in prima collina, forse più umida in città)! Primi fiocchi dopo le ore 19 (in zona Trento anche più tardi) da sud, fino a domani mattina alle ore 10/12. Provo a lanciarmi nel totoaccumuli, non credetemi troppo...

I massimi a sud/est: 10-20 cm: Valsugana da Levico a Grigno, Altopiani Folgaria/Lavarone, Primiero.

5-15 cm: Trento, e tutto il resto del Trentino a parte il fondovalle da Rovereto/Nomi verso sud e la val dei Laghi.

A Rovereto da valutare le temperature, probabile un accumulo ma umido. Ad Arco/Riva penso sia più probabile la pioggia».