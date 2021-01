Drammatica situazione del Covid oggi in Trentino: si registrano 15 vittime (il totale sale a 1041) ed un nuovo aumento dei ricoveri in ospedale.

Secondo i dati della FBK i positivi al virus in totale salgono a 23.094 con 84 nuovi positivi (ma solo considerando i tamponi molecolari, la FBK non comunica i test antigenici).

Oggi aumentano di 98 unità i pazienti in isolamento domiciliare.

Grave la situazione negli ospedali: a fronte di 65 pazienti dimessi, ci sono 332 persone ricoverate in Malattie Infettive (dato stabile), aumentano di 7 i pazienti in “alta intensità” (in totale sono 57) mentre cala di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (in tutto 43 pazienti).

In conferenza stampa - Sono 15 i nuovi decessi per Covid 19 in Trentino (1.041 da inizio pandemia). I nuovi positivi sono 193. I positivi al tampone molecolare sono 42 (su 637 tamponi), mentre quelli ai test rapidi antigenici sono 59 (su 331 test), 151 i molecolari di conferma a precedenti test antigenici.

I ricoveri in alta intensità sono 7 in più di ieri (57 in tutto), mentre quelli in terapia intensiva sono 43, uno in meno di ieri. Sono complessivamente 22 i nuovi ricoveri.

Sono invece 2.920 i vaccini somministrati (il dato è aggiornato alle 12.30 di oggi), 2.042 al personale sanitario e 878 ospiti di Rsa. «Non abbiamo registrato nessuna reazione avversa particolare», ha detto l’assessore alla Salute, Stefania Segnana.