Sono 1.739 i vaccini già somministrati in Trentino, il 34,8% di quelli consegnati, miglior risultato in Italia

Proseguono in Trentino le vaccinazioni degli operatori sanitari e degli ospiti delle Rsa: sono 1.739 i vaccini somministrati. Il Trentino al momento - considerando che i dati disponibili online sono riferiti alle 23.30 di ieri e sono in continua evoluzione - è la zona d’Italia con la percentuale di vaccini effettuati maggiore rispetto a quelli consegnati, pari al 34,8%. Altri 270 vaccini, in totale le dosi consegnate sono 4.975, saranno effettuati domani presso l’ambulatorio vaccinale Crosina Sartori di Trento, in particolare - precisa la Provincia di Trento - a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori sanitari del territorio.

«La Provincia autonoma di Trento sta rispondendo in modo molto positivo, ma c’è bisogno di aderire ancora di più, se vogliamo sconfiggere radicalmente il virus», commenta l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana.