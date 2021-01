Anche oggi neve tutto il giorno, al Rolle e sul Grosté raggiunti i due metri, ecco le previsioni per domani

Continua incessante la prevista nevicata sul Trentino. Dopo l’abbondante imbiancata del 28 dicembre, un accumulo notevole si sta scaricando sulla nostra Provincia, con località di montagna che hanno raggiunto livelli record. Secondo la rete di rilevazione nivologica di Meteotrentino, il top è passo Rolle dove in questo momento ci sono 214 centimetri di neve, ma i due metri sono stati superati anche al Groisté (Rifugio Graffer, 209 centimetri) e comunque siamo intorno a quella cifra anche a Passo Brocon, a Malga Bissina e in alta Val di Peio.

Il bollettino ufficiale di Meteotrentino spiega che oggi nevicherà ancora per tutto il giorno: «Oggi coperto con precipitazioni diffuse. Attesi mediamente 20-40 mm e localmente valori maggiori nelle zone di stau esposte ai flussi sud-orientali. La neve interesserà inizialmente la gran parte dei fondovalle, con quota neve in graduale rialzo verso i 500 m nel corso della giornata e 800 m nel tardo pomeriggio. Temperature in lieve aumento con limitata escursione termica. Venti fino a forti sud-orientali in quota e perlopiù deboli variabili in valle».



E domani? «Molto nuvoloso al mattino con possibilità di alcune deboli precipitazioni residue; locali schiarite nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento. Venti deboli meridionali in quota e variabili in valle».

Nel grafico, dalla rete di monitoraggio automatica di meteotrentino, la neve al suolo a Passo Rolle negli ultimi 3 giorni