Agitu: in poche ore tantissime offerte per aiutare a mantenere le sue capre, e a riportare la salma in Etiopia

L’obiettivo è raggiungere i 20.000 euro, ma in poche ore dal lancio su gofundme.com, la raccolta fondi per Agitu Ideo Gudeta, uccisa nella sua casa in Trentino da un collaboratore per questioni di soldi, ha già superato i 16.000 euro con quasi 500 persone che hanno voluto contribuire per far sì che il sogno dell’imprenditrice etiope che aveva trovato una nuova vita in Trentino non venga spazzato via. Agi, come la chiamavano gli amici, ieri avrebbe compiuto 43 anni.

«Il suo gregge di capre non deve essere smantellato, le terre che lei aveva affittato non devono tornare ad essere abbandonate. La sua sapienza nell’arte casearia deve trovare nuovi eredi. A giorni nasceranno i capretti che Agitu allevava con tanta passione. Queste nuove vite chiedono cure e attenzioni, quelle che Agitu non può più dare», hanno scritto i promotori della raccolta fondi, che verranno utilizzati anche per aiutare la famiglia a far fronte alle spese del trasferimento della salma in Etiopia.