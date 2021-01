Coronavirus, altra giornata pesante in Trentino. Sono 10 le nuove vittime. Dei nuovi positivi, 194 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 309: tutti sono seguiti a domicilio. I bambini o ragazzi in età scolare sono 42, tra questi anche piccoli di età inferiore ai 2 anni (sono 5), mentre rimane molto alto e preoccupante il dato riferito agli ultra settantenni: ci sono infatti altri 105 contagiati nonostante le continue raccomandazioni delle autorità sanitarie ad aumentare il livello di prudenza nelle relazioni con persone di età avanzata, stante la loro maggiore fragilità che aumenta i rischi nel momento in cui si contrae l’infezione.

Intanto dagli ospedali arriva un dato incoraggiante: il numero delle dimissioni infatti supera quello dei nuovi ricoveri: ieri le prime sono state 42 contro 29 nuovi ingressi. Il totale dei ricoverati pertanto scende a 401, di cui 39 in rianimazione. In ospedale sono avvenuti anche 8 dei 10 decessi registrati dal bollettino: si tratta di 8 uomini e di 2 donne, di età compresa fra i 75 ed i 92 anni. Ci sono poi altri 138 guariti che portano il totale da inizio pandemia a superare quota 19.000 (19.114). Questo infine il dettaglio sui tamponi: il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ieri ha analizzato 1.429 molecolari ai quali si aggiungono i 1.348 gestiti a San Michele, per un totale di 2.777 tamponi molecolari. I test rapidi notificati all’Azienda sanitaria invece risultano essere stati 1.766.

Fugatti: «Oggi sono 8 giorni che siamo in zona rossa e arancione, speriamo che ci sia un effetto positivo in termine di calo dei contagi. Purtroppo a livello nazionale la situazione è ancora preoccupante, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non nascondiamo che quello ci preoccupa di più è il numero delle ospedalizzazioni degli anziani».