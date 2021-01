Sta iniziando - con un anticipo di alcune ore - la prevista nevicata sul Trentino. Dopo l’abbondante imbiancata del 28 dicembre, in arrivo nuovi accumuli su tutta la Provincia. nevicherà oggi e domani, e comunque il tempo sarà perturbato fino alla Befana.

Il bollettino ufficiale di Meteotrentino spiega: «Oggi coperto con precipitazioni inizialmente deboli e sparse in mattinata, più diffuse dal pomeriggio-sera. Attesi mediamente 10-25 mm con valori maggiori a sud e altrettanti cm di neve oltre i 700 m. Neve o neve mista pioggia dovrebbe interessare gran parte dei fondovalle, eccetto probabilmente l’Alto Garda e la parte meridionale della Valle dell’Adige. Temperature massime in calo con limitata escursione termica. Venti in quota moderati dai quadranti meridionali, in valle deboli variabili».

Per domani, sabato 2 gennaio: «Coperto con precipitazioni diffuse. Attesi mediamente 20-40 mm e localmente valori maggiori nelle zone di stau esposte ai flussi sud-orientali. Quota neve al mattino attorno ai 400-500 m ma possibile localmente a quote inferiori, specie nelle valli più strette e meno ventilate, e in progressivo aumento nel corso della giornata fino a 700-900 m circa. Temperature in lieve aumento con limitata escursione termica. Venti fino a forti sud-orientali in quota e perlopiù deboli variabili in valle».

Poi domenica 3 gennaio «Molto nuvoloso al mattino con possibilità di alcune deboli precipitazioni residue; locali schiarite nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento. Venti deboli meridionali in quota e variabili in valle».

Da ieri gli appassionati di meteorologia si stanno impegnando in previsioni sulla quantità di neve, con degli esercizi teorici probabilistici di «toto-accumuli».

Giacomo Poletti si è divertito a realizzare questa tabella, invitando come sempre però a prenderla com un esercizio, edd a rivolgersi agli enti prteposti per le previsioni.

Così anche Filippo Orlando che su Facebook spiega: «Il “lam” WRF, prodotto dall’Università di Trento sulla base del modello di calcolo americano GFS, stamattina regala altra neve abbondante anche a bassa quota per i prossimi giorni (la maggior parte delle corse previsionali dipingono scenari spiccatamente invernali almeno fino all’Epifania).

La mappa in allegato è piuttosto eloquente. Rappresenta l’accumulo di neve (fresca) al suolo, calcolata in mm di pioggia equivalente. Considerate che ogni mm corrisponde circa ad un cm di neve, a volte anche 1,5 cm. Questa la farebbe (il condizionale è sempre d’obbligo) tra il pomeriggio di Capodanno e l’una di notte del giorno 2 gennaio. E, badate bene, qui non saremmo neanche a metà nevicata, perché questo modello non va oltre, nel tempo.

Per inciso, stiamo parlando di una previsione a 48/72 ore, pertanto l’attendibilità è piuttosto alta, l’unica incognita, soprattutto per il giorno 2, resta la temperatura un po’ al limite che come sempre può fare la differenza tra una bella nevicata e un deprimente acquazzone. Ad ogni modo, almeno per il pomeriggio di Capodanno, dovrebbe nevicare un po’ ovunque. Dopodiché, per vedere cosa fa il giorno 2 secondo questo ‘lam”, tocca aspettare domani... Io vi anticipo che me ne aspetto almeno altrettanta, anche se la quota neve potrebbe cominciare a salire nei fondovalle del Trentino meridionale. Ciò significa che, progressivamente, la neve cederebbe il passo alla pioggia in località come Riva del Garda ed Arco, probabilmente Avio ed Ala, forse anche Rovereto. Questo però non prima di aver visto all’incirca un’altra ventina di cm, che si andrebbero a sommare al manto attuale.

Trento, invece, a mio modesto avviso, resisterà fino a fine nevicata e in tal caso sarebbe letteralmente sepolta».

«Credo sia proprio il caso di allertare nuovamente il sindaco... Ciò che si prospetta, considerando la situazione pregressa, sarà del tutto eccezionale, per Trento, soprattutto in relazione a quanto siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Se si realizzano determinate ipotesi modellistiche potremmo arrivare a ritrovarci addirittura una metrata di neve al suolo». E aggiorna questa mattina: «Avrà due fasi diverse: la prima oggi fino a domattina con neve “democratica”, nei fondovalle e omogenea, più bagnata o pioggia da Riva a Vezzano. La seconda, domani sabato 2 pomeriggio, vedrà invece la nevicata concentrarsi di più in Valsugana diventando pioggia in val d’Adige e val dei Laghi.

Continuerà però a nevicare anche domani, a Trento probabilmente parte della mattina, poi sabato pomeriggio le correnti ruotano da sud/est portando neve in Valsugana in rialzo a 600/800 m e pioggia in val d’Adige»