Dalla funicolare per Mesiano alle nuove ciclabili: il Comune di Trento investe 12 milioni

Nei prossimi due anni, il Comune di Trento prevede di dare avvio a una serie di opere che mirano a modificare l’attuale viabilità, incentivando la mobilità pedonale. Lo ha riferito il sindaco di Trento Franco Ianeselli in conferenza stampa.

Gli interventi in corso d’avvio sono l’ampliamento del parcheggio di Piedicastello (per 150.000 euro), la sistemazione di via IV novembre a Gardolo (160.000 euro), l’ultimazione del percorso ciclopedonale tra Campotrentino e Roncafort (costato complessivamente 2,3 milioni di euro), il completamento viabilistico e ciclopedonale tra via Deasperi e via Bartali (500.000 euro), il parcheggio e cicloparcheggio in via Fersina (670.000 euro) e l’attraversamento pedonale in via Brennero (100.000 euro).

In progetto vi sono il completamento dell’arredo della parte nord di via San Martino che diventerà pedonale (del costo stimato di 450.000 euro), il collegamento verticale con la collina est, la famosa “funicvolare” per Mesiano (per 3 milioni di euro), il raddoppio dei posti auto dell’area ex Sit (2,5 milioni) e il percorso pedonale e parcheggio a Ponte Alto (755.000 euro).

Grandi opere, altri 21 milioni.

Sono poi oltre 21,3 milioni di euro le risorse che il Comune di Trento investirà nel 2021 per la realizzazione di nuove opere pubbliche, a cui si aggiungono 33 milioni per il settore sociale, 14 milioni per i servizi per l’infanzia, 2,6 milioni per la cultura e circa 6,6 milioni di euro per le manutenzioni.

Il dato è stato presentato dal sindaco di Trento Franco Ianeselli nel corso della conferenza stampa di fine anno.

A quanto riferito, verranno stanziati anche cinque milioni di euro per le politiche abitative, 1,1 milioni per le politiche giovanili, 850.000 euro per il turismo e 295.000 euro per le circoscrizioni.

Tra le grandi opere previste il prossimo anno vi sono la riqualificazione di piazza Mostra, degli spogliatoio della Blm Group arena, il restauro del monumento a De Gasperi, la creazione dei nuovi uffici tecnici comunali di via san Giovanni Bosco e il recupero dell’ex mensa di Lettere, nel compendio Santa Chiara.

Nel 2021 si concluderanno inoltre i lavori per il nuovo tempio crematorio al cimitero monumentale della città e della sala del commiato laico, il restauro della chiesetta del Redentore, la riqualificazione del lido delle piscine «Manazzon» e della palazzina ex uffici della Civica di Trento, e la pista di atletica «indoor».