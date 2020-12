La politica ricorda Agitu: "La sua morte è una sconfitta, un ennesimo femminicidio"

Arrivano in queste ore anche le reazioni politiche alla morte violenta di Agitu.

«Il dolore per la perdita di Agitu Ideo Gudeta è immenso», scrive in una nota Lucia Coppola dei Verdi del Trentino. «Una donna libera e intelligente, sapiente e forte. Coraggiosa e piena di energia vitale e positività. La sua morte è una sconfitta per il nostro Trentino, terra di accoglienza e rispetto. Il dolore e la disperazione ci fanno stringere il cuore. Si è spento un sorriso, il sole luminoso d’ Africa. La potenza e la forza di una persona speciale. L’ amore per la terra e gli animali. L’ incontro di culture, l’ intelligenza dei saperi materiali unità a quella dello spirito. Una sensibilità straordinaria e tanta bellezza. Il nostro cuore, il cuore di tante donne e uomini di buona volontà stasera batte per lei. E trema e soffre per questa immensa ingiustizia. Confidiamo che le indagini in corso facciano chiarezza sulle cause della sua morte», conclude Coppola.

Scrive il presidente del Consiglio Regionale, Roberto Paccher: «Sgomento ed orrore sono i primi sentimenti che colpiscono tutti i Trentini nell’apprendere dell’orribile omicidio di Agitu Ideo Gudeta, la pastora di origini etiope che aveva trovato in Trentino la sua piena integrazione.

Alla fine di questo anno terribile torna la triste realtà della violenza di genere e del femminicidio.

Nel ricordo di questa giovane imprenditrice lavoratrice e donna di valore voglio rimarcare con forza la necessità di continuare una lotta senza quartiere alla violenza nei confronti delle donne, un morbo che sarà sconfitto solo con una risposta corale di tutti. Basta violenza sulle donne !

Un pensiero di cordoglio per Agitu che si è laureata e poi impegnata per seguire il suo sogno, stroncato da una mano ignobile e violenta».