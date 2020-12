Sono più di trecento le persone - in gran parte donne, ma non solo - che si stanno radunando in piazza Santa Maria Maggiore a Trento - con mascherina, e distanziate - per ricordare con una marcia silenziosa la figura di Agitu, uccisa barbaramente a Frassilongo da uno dei suoi pastori.

Il ritrovo è fissato alle 17 in piazza e alle 17,15 partirà un corteo con delle candele, che si muoverà fino al negozio in piazza Venezia dell’imprenditrice per lasciare dei fiori.

IL VIDEO: IL SILENZIOSO OMAGGIO DELLE DONNE

[video Paolo Pedrotti]

«È un primo gesto per trovarci e calmierare il dolore e la rabbia. Era una donna coraggiosa che aveva deciso di organizzare la propria vita resistente da sola. E come tante, ha pagato la sua indipendenza, la sua forza. In ogni caso, ci mancherà infinitamente», scrivono gli organizzatori.

Per le norme Covid, le organizzatrici ricordano che: Il presidio, l’assembramento e il corteo in massa sono proibiti, quindi ci sarà chi spontaneamente e singolarmente nell’arco di queste giornate andrà a lasciare un pensiero, fiore, post-it nei suoi luoghi in città.

«Chi invece alle 17 di oggi va in Santa Maria ovviamente si assume le proprie responsabilità, ma veramente evitiamo di creare capannelli di gente ecc. Soprattutto davanti al negozio che lo spazio è molto limitato.

Cerchiamo di auto limitarci e di gestire con serenità la passeggiata. Alle 17.15 cominciamo a muoverci distanziati verso piazza Duomo - via Oriola - largo Carducci - piazza Venezia. Davanti al negozio dobbiamo fluire.

Ci fermiamo qualche secondo con ordine e poi ci disperdiamo. Scontato dirlo , ma ovviamente no striscioni, no bandiere o cose così».