La prima vaccinata trentina è Ines Antoniani, infermiera in anestesia e rianimazione al Santa Chiara.

Le operazione di vaccinazione stanno partendo in tutto il Trentino: guarda le foto.

Ieri sera alle 18,30 i vaccini destinati al Trentino non erano ancora arrivati, ma l’assessore alla salute Stefania Segnana ha rassicurato tutti: «Sono in arrivo in Trentino le prime 100 dosi». Che serviranno, oggi, per il «Vaccin Day», un avvio in grande stile della campagna anti-Covid, che vedrà postazioni in sette ospedali e sette RSA del Trentino, con tutti gli assessori della giunta provinciale a presidiare «per dare un segno della vicinanza».

In realtà, come ha ammesso poi il presidente Fugatti, «è un avvio un po’ simbolico, non è che sarà così per tutte le altre volte». E l’avvio «simbolico», in contemporanea con tutta Europa, prevede vaccinazioni di medici, infermieri, operatori sanitari, personale delle Rsa e anziani.

Si poteva partire in modo «simbolico» dal Santa Chiara di Trento? No, l’assessore Segnana ha spiegato che fare le prime vaccinazioni in ogni valle ha un significato «per dare un segnale». E quindi si sono istruite 15 squadre di sanitari che materialmente faranno le iniezioni, ciascuna formata da due operatori adeguatamente formati. A recapitare le dosi, questa mattina, i vigili del fuoco del Trentino dopo che i primi scatoloni sono stati smistati da Roma a tutta Italia da Esercito e Forze dell’Ordine.

Dove su faranno le vaccinazioni? Delle 100 dosi trentine, 30 andranno all’ospedale Santa Chiara. Qui verranno vaccinati rappresentanti delle varie categorie: primari, medici, infermieri, operatori sanitari, una donna delle pulizie, una guardia medica, un dottore delle unità Usca, un sanitario del sistema penitenziario, un pediatra. Le altre dosi andranno a a Rovereto, Arco, Tione, Cles, Cavalese, Borgo. Le Rsa interessate sono invece Villa Belfonte a Trento, la Vannetti di Rovereto, poi Pinzolo, Riva del Garda, Predazzo, Borgo e Cles. Al Santa Chiara si inizia alle 9 in punto, nelle altre zone probabilmente verso le 11.

E poi? Quando arriveranno le altre dosi? Segnana ha spiegato che il piano nazionale prevede l’arrivo entro fine anno di 4.500 dosi, e sarà così per ogni settimana successiva. In totale, le dosi vaccinali assegnate al Trentino saranno alla fine 18 mila entro fine giugno.

Il dottor Antonio Ferro, dell’Azienda Sanitaria, ha spiegato che questo vaccino ha bisogno di un richiamo - una seconda dose dopo 20 giorni - per poter funzionare. «Non si tratta, come purtroppo si legge, di iniettare la malattia o il virus: si tratta di stimolare con la prima dose le difese immunitarie, per produrre anticorpi; che nella seconda dose vengono attivati».

C’è stata una grande adesione fra i sanitari, al sondaggio dell’Azienda Sanitaria su chi vuole fare il vaccino nei prossimi mesi (ricordiamo che è sempre una decisione su base volontaria)? Lo ripetono tutti, da Ferro a Fugatti. Ma Ferro deve spiegare che «non si è trattato di un vero sondaggio», e poi «era limitato solo al Santa Chiara», e infine «hanno aderito soprattutto dirigenti medici». Insomma: non sappiamo quante comunicazioni hanno mandato e quanti hanno risposto. Un pressapoco. «Entusiastica partecipazione del medici» dice Fugatti. Ma cifre non se ne sentono.

Chi deve fare il vaccino? Più volte è stato detto che il vaccino Covid va prima di tutto al personale di ospedali, ambulatori e Rsa. Poi toccherà alle persone più anziane, che non abbiano avuto il Covid. Per raggiungere la gran parte della popolazione, insomma, ci vorrà fino alla fine dell’anno.

Intanto oggi si parte. Il Vaccin Day è prima di tutto un grande evento mediatico, per educare e trasmettere sicurezza in questa spaventosa pandemia.

Pochi secondi e la vaccinazione è fatta VIDEO

Guarda il VIDEO della prima vaccinazione anti-Covid in Trentino