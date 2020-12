La felicità del sindaco di Trento Franco Ianeselli per il via alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus.

Sono arrivati anche a Trento i vaccini contro il covid. L'inizio della campagna di vaccinazione è un giorno importante nella lotta al virus che solo in Italia ha ucciso settantamila persone. Il vaccino avrà bisogno di mesi per dispiegare la propria forza. Intanto siamo chiamati a continuare uno sforzo collettivo di prevenzione dei contagi: mascherina, distanziamento, igiene delle mani. Ma vaccinarsi sarà un atto di responsabilità civile. Assieme a tantissimi altri Sindaci aderisco alla campagna "Liberiamo le città" e mi vaccinerò con convinzione appena arriverà il mio turno. Lo farò ricordando che la possibilità di immunizzarci è una responsabilità nei confronti di noi stessi e della comunità. Anche dall'esito della campagna di vaccinazione dipenderà la capacità del Trentino e dell'Italia di risollevarsi e ripartire. Ricordandoci che avere a disposizione gratis un vaccino è un privilegio rispetto a milioni di persone nel mondo che questa possibilità non la avranno per molto tempo.