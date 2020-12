La Protezione civile trentina ha emesso una comunicazione di allerta gialla per l'arrivo di una perturbazione nevosa. Da questa sera e durante la notte fino a lunedì inizierà a nevicare a quote molto basse, fino in val d'Adige dove sono attesi dai 15 ai 30 centimetri. In montagna invece fino a 45 centimetri.

Gran parte degli accumuli si verificherà nelle ore mattutine, quando le previsioni parlano di precipitazioni abbondanti concentrate in poche ore. La fase più intensa della perturbazione durerà 12 ore circa, fino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio di lunedì, e sarà seguita da strascichi con possibilità di deboli precipitazioni a quote molto basse fino a martedì pomeriggio. Da domenica sera a martedì mattina soffieranno inoltre venti sudoccidentali forti o molto forti in montagna.