Nelle ultime 24 ore in Trentino ci sono state altre 5 vittime del Covid, ed il totale arriva così a 962 decessi dall’inizio della pandemia (più i 109 riconsiderati come Covid, dai decessi nelle Rsa in marzo e aprile).

Ma a preoccupare è sempre la situazione degli ospedali, che continua a peggiorare. Anche se si registra un malato in meno in rianimazione «alta intensità» (oggi sono 48), aumentano di 5 unità i pazienti in “alta intensità” e di 20 quelli di Malattie Infettive. In totale, nelle ultime ore si sono registrate solo 4 dimissioni, ma 32 nuovi ricoveri. Un dato allarmante e in controtendenza rispetto alla settimana scorsa.

Ieri - giornata di Natale - sono stati effettuati 1442 tamponi, che hanno portato a scoprire 68 nuovi positivi da tamponi molecolari e 18 da test antigenici, oltre a 56 conferme di precedenti test molecolari.

Il tasso di positività (rapporto fra test fatti e positivi trovati) è in Trentino dell’8,6% considerando solo i tamponi, e sale all’8,9% con i test antigenici. Più o meno in linea con la media nazionale.

Il comunicato stampa della Provincia

Anche oggi, giorno di Santo Stefano, la task force provinciale si è riunita per analizzare i dati relativi al contagio ma sopratutto per definire i dettagli delle prime somministrazione del vaccino anti covid-19 che sono programmate in tutto il Paese nella giornata di domani. In Trentino, appena arriveranno le confezioni speciali, si procederà con la loro distribuzione negli ospedali Santa Chiara a Trento e quindi Rovereto, Arco, Borgo, Cavalese, Cles e Tione. Nei territori di riferiremo degli ospedali sono poi state individuate altrettante RSA per un totale di 14 punti di somministrazione.

Ma veniamo ai dati forniti oggi dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I casi positivi verificati con il tampone molecolare sono 68, mentre al test rapido sono risultati positivi 18 casi. Il test molecolare ha poi confermato 56 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi antigenici.

Dei nuovi positivi, 26 sono asintomatici ed altri 38 pauci sintomatici: sono tutti seguiti a casa.

Oggi risulta solo un caso di bambini molto piccoli (1 positivo tra 3-5 anni) mentre gli ultra settantenni sono 25.

Sul fronte scolastico, restano sempre 17 le classi in quarantena mentre sono in corso gli approfondimenti relativi ad altri 6 casi di ragazzi in età scolare.

Tornano a crescere invece i pazienti covid in ospedale e questo perché nella giornata di ieri sono state registrate solo 4 dimissioni a fronte di 32 nuovi ricoveri. Il totale pertanto è di 379 pazienti ricoverati di cui 48 in rianimazione.

Anche oggi i decessi sono 5, quasi tutti avventi in ospedale (4). Si tratta di 3 donne e di 2 uomini. La vittima più giovane aveva 73 anni, quella più anziana invece 93.

I nuovi guariti sono 186 per un totale di 18.254.

Un ultimo dato riguarda i tamponi: ieri sono stati analizzati 1.442 tamponi molecolari, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre sono 140 i tamponi rapidi comunicati all’Azienda.