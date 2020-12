Una manovra sbagliata. Oppure un malore o una distrazione. Le forze dell'ordine stanno indagando su varie ipotesi, senza escluderne nessuna. Nel frattempo le vittime della tragedia di Rovereto hanno un nome: si tratta di Giovanna Perzolli, 69 anni e Michele Tranquillini, 27 anni. Per tutta la giornata della Vigilia di Natale i vigili del fuoco, permanenti e volontari, hanno lavorato per individuare prima e recuperare poi l'auto che è caduta nell'Adige nella giornata di mercoledì. Ieri l'hanno trovata a sei metri di profondità, spinta dalle correnti a mezzo chilometro dal punto in cui si era inabissata. L'allarme era stato lanciato dal marito e padre delle vittime, che non vedendo rientrare moglie e figlio aveva allertato i soccorsi. All'uomo, di 74 anni, e agli altri due figli della coppia lo straziante compito di riconoscere i corpi recuperati dai sommozzatori.

