In fondo un po' di speravamo: un piccolo "miracolo" di Natale, una giornata senza notizie negative. Invece il bollettino Covid riporta altri 5 decessi in Trentino. Il totale da marzo sale a 957 vittime, 497 nella seconda ondata, 460 nella prima. I decessi riportati nel bollettino di Natale sono tutti avvenuti in ospedale: si tratta di 3 donne e di 2 uomini, la vittima più giovane aveva 50 anni, quella più anziana 87.

Negli ospedali la situazione è leggermente migliore e ancora una volta la somma tra dimissioni e, purtroppo, decessi è superiore ai nuovi ricoveri (35 a 20). Tuttavia restano 49 le persone in Terapia intensiva e aumentano di una unità quelle in Alta intensità. Ventuno le dimissioni nei normali reparti. Il totale di ricoveri Covid nelle varie strutture è di 355: un numero ancora molto alto, ma se pensiamo che erano 479 il 10 dicembre scorso, il calo in due settimane è stato evidente.

Tuttavia la guardia resta alta, visto che il virus continua a circolare moltissimo in tutta la provincia. Lo dimostra il +400 alla voce dei nuovi casi registrati, un numero enorme che non può farci restare tranquilli. Nel dettaglio 131 persone sono state individuate grazie a 2.971 tamponi molecolari (4,4% di positività), mentre 269 casi sono emersi con 1.866 tamponi antigenici (14,4% di positività). In totale la positività è all'8,3%.