E' arrivato intorno alle 10 al Brennero un furgone scortato dai carabinieri con 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biontech proveniente dal Belgio e diretto all'ospedale Spallanzani di Roma. Da domani saranno divisi per ogni regione e il 27 dicembre, giorno del V-day, partirà la vaccinazione.

Domenica 27 dicembre partirà simbolicamente anche in Trentino la campagna vaccinale anti Covid-19. Le prime dosi di vaccino saranno somministrate agli operatori sanitari dei sette ospedali trentini e in alcune Rsa del territorio. Le vaccinazioni inizieranno, alle ore 9, nell'auditorium dell'ospedale Santa Chiara di Trento alla presenza del consiglio di direzione dell'Azienda sanitaria provinciale e della direzione medica dell'ospedale. Lo comunica l'Apss.

«Questo momento storico mi viene da pensare a quando c'era il colera e il vaiolo. Questo virus ha limitato le nostre libertà, rovinato molte cose costruite. Tornare a una vita normale è assolutamente prioritario. Dico questo perché è importante quello che voi trasmetterete e direte alle persone». Con queste parole il direttore sanitario Antonio Ferro ha esordito mercoledì all'incontro in rete con il personale dell'Azienda sui vaccini contro Covid 19 in arrivo. Obiettivo era dare informazioni sul vaccino, ma soprattutto sulle prossime scadenze informando su chi saranno i primi vaccinati.

«La priorità è vaccinare il personale sanitario, oss, autisti delle ambulanze e Rsa, sia operatori che ospiti. Per primi saranno vaccinati i soggetti a maggior contatto con i pazienti Covid e dunque quelli delle Rianimazioni, delle Medicine, dei Pronto soccorsi, di geriatria e il personale dei reparti convertiti in reparti Covid. Vi sono poi situazioni particolari, come i reparti dove abbiamo avuti focolai, come oncologia e urologia e poi tutto il resto degli operatori compresi medici di famiglia, Usca e personale delle cure primarie».

Ferro ha parlato dell'appuntamento di domenica con la somministrazione delle prime 100 dosi in 7 ospedali e 7 Rsa. A partire dalle 9 saranno somministrate le prime 35 dosi al S. Chiara ai rappresentati di tutte le categorie, compresi medici di medicina generale e pediatri e poi 5 persone negli altri presidi sanitari. Nelle Rsa scelte saranno vaccinati un'infermiera e un medico e 3 ospiti scelti in base al criterio dell'anzianità». Ferro ha spiegato al personale che era collegato all'incontro che l'Azienda dovrebbe ricevere entro fine gennaio 18 mila dosi, 4.500 dosi ogni settimana e che queste saranno distribuite nei vari centri.

Le Rsa somministreranno le dosi in maniera autonoma da personale che sarà formato ad hoc. «Per quanto riguarda i presidi ospedalieri apriremo le agende per il personale a partire dal 7 gennaio e i reparti potranno prenotarsi e ogni ospedale avrà un punto vaccinale. Poi ci saranno i centri vaccinali del territorio che saranno a disposizione degli operatori che lavorano sul territorio». In questa prima fase saranno vaccinati, è stato specificato, anche farmacisti, liberi professionisti e odontoiatri. Ancora non è chiaro, ha detto Ferro, se a queste 18 mila dosi ne seguiranno altre 18 mila per la seconda dose o meno, ma è evidente che questo sarà un aspetto da chiarire al più presto. «A partire dai mesi primaverili la campagna sarà diffusa al resto della popolazione partendo da più anziani », ha concluso il direttore sanitario.

Parte dell'incontro è stata poi dedicata a chiarire alcune delle domande più frequenti sul vaccino e alle quali, in una nota diffusa l'altro giorno, ha risposto l'Aifa. Dopo aver spiegato il tipo di vaccino e come agisce, il direttore generale Pier Paolo Benetollo, anche per rassicurare tutti, si è soffermato sugli effetti collaterali . «Sono state 44 mila persone le persone coinvolte nello studio. Il vaccino ha dimostrato un'efficacia del 95%, sia in chi non era mai stato ammalato che tra chi era già stato ammalato. In queste 44 mila persone si sono verificate 170 casi di malattia Covid. 162 tra persone con placebo e 8 tra le altre che avevano ricevuto vaccino. Dieci le reazioni avverse importanti.

Tra le reazioni avverse non gravi più frequenti ci sono il gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa e talvolta febbre e dolori muscolari. Per quanto riguarda la protezione «l'efficacia è stata dimostrata dopo una settimana dalla seconda dose che viene sommistrata a partire dal 21esimo giorno. Naturalmente già dalla prima dose c'è una copertura». Vaccinarsi, ha sottolineato Ferro, non vuol dire comunque eliminare le misure di protezione sia perché non c'è una copertura del 100%, ma anche perchè gli studi non sono ancora in grado di dire le persone vaccinate possono comunque trasmettere il virus. Il vaccino è raccomandato anche a chi soffre di malattie croniche e può essere somministrato anche ha chi ha già contratto il virus. «In questa prima fase - ha sottolineato però Benetollo - diamo priorità a chi non lo ha ancora contratto».

Infine una spiegazione sulla velocità con cui il vaccino è stato approvato e prodotto. «Il meccanismo particolare di funzionamento di questo vaccino è un meccanismo che era allo studio da molti anni che risulterà utile anche per altre patologie congenite. C'è stata una fase preclinica, una fase 1 per valutazione della sicurezza, una fase 2 per capire la dose giusta e una fase 3 che è la fase nella quale si dice se e quanto il farmaco funziona. Non è stata saltata alcune fase , ma sono state concentrate e la produzione su larga scala è iniziata una volta che si è visto che il vaccino era sicuro, ancor prima di avere dati sull'efficacia. Nel momento in cui c'è stata la verifica che effettivamente il vaccino era sicuro ed efficace ci troviamo ad avere i primi quantitativi importanti», ha concluso Benetollo.