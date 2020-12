Lunedì prossimo nevicherà su tutto il Trentino, anche in valle e in città. Le previsioni sono concordi - pur mancando qualche giorno - e indicano la possibilità concreta di un accumulo di notevole importanza. Ma già da domani, giorno di Natale, vi sranno precipitazioni in montagna intorno ai mille mnetri di quota.

Meteotrentino ci spiega l'andamento meteo dei prossimi giorni.

Venerdì 25 dicembre

Nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, nevose sopra i 900-1300 m di quota. Temperature minime e massime in calo. Venti in progressiva intensificazione fino a forti dai quadranti nordorientali in quota, moderati da nord con raffiche di föhn più intense al pomeriggio-sera in valle.

Sabato 26 dicembre



Sereno con possibili raffiche di föhn in progressiva attenuazione al mattino. Temperature minime e massime in netto calo. Venti moderati nordorientali in quota, in progressiva attenuazione da moderati a deboli settentrionali in valle.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica 27 dicembre Soleggiato al mattino con temperature minime molto basse, poi nuvolosità in progressivo aumento e in serata possibili deboli precipitazioni con neve a quote anche molto basse. Lunedì 28: la neve Lunedì coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti, nevose a quote anche molto basse, fino in val d'Adige. Poi martedì nuvoloso con possibili deboli precipitazioni e neve a quote basse.

Le previsioni di Giacomo Poletti

Il nostro collaboratore ed appassionato di meteorologia Giacomo Poletti ci racconta cosa accadrà lunedì: "Previsioni confermate: in Trentino ci si deve preparare a una nevicata in fondovalle (Trento/Rovereto/Arco-Riva incluse!) dalla tarda sera di domenica 27 e per tutto lunedì 28.

La forbice dei totali è ancora aperta, ma a Trento potrebbero cadere dai 15 ai 40 centimetri! Ad oggi peraltro i modelli sembrano generosi.