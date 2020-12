Da domani entra in vigore il decreto ministeriale in tutta Italia. Fra le altre norme, permette, nei soli giorni arancioni, spostamenti nei piccoli comuni (sotto i 5 mila abitanti), nel raggio di 30 chilometri. Ma dove posso arrivare dal mio Comune, con un raggio di 30 chilometri?

Ci hanno lavorato alcuni esperti di “data”, fra cui il trentino Maurizio Napolitano di FBK, che hanno realizzato un database interattivo: basta inserire il nome del proprio comune e vi apparirà il «raggio di azione» in cui potete muovervi.

Un «giochino» divertente ed istruttivo. Ad esempio, si scopre che un abitante della parte centrale della Provincia (noi abbiamo provato a digitare: Albiano) può andare praticamente in tutto il Trentino (tranne che nel capoluogo, vietato per dimensione e numero di abitanti).

Spiega il coordinatore Andrea Borruso: «Il decreto legge numero 172 del 18 dicembre 2020 — detto in maniera un po’ fastidiosa “di Natale” — definisce delle misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.

In questo si legge: nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.



Questo articolo a cura di aborruso, napo e pigreco, per avere un quadro sul contesto numerico e geografico di questa parte del decreto.

Se vuoi subito vedere in quale aree ti potrai spostare, a partire dal tuo “piccolo” comune — senza leggere tutto il post — fai click qui. Poi clikka il tasto azzurro "quali Comuni", e infine digita in alto a destra il nome del Comune".

Nella foto: dove posso andare se abito ad Albiano