Dal 4 gennaio le iscrizioni a tutte le scuole: si fa online, ecco come compilare la domanda

Dal 4 al 25 gennaio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 Ci sarà tempo dal 4 al 25 gennaio 2021 per iscrivere i ragazzi alle classi prime delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale. Il termine di scadenza è stato anticipato rispetto allo scorso anno in raccordo a quanto previsto al livello nazionale. L’iscrizione online riguarda le scuole di ogni ordine e grado

L’iscrizione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per via telematica (online) dalle ore 08.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021, attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche mediante SPID.

Come noto, le tappe che porteranno, a partire dal 2021, alla transizione digitale della Pubblica Amministrazione, prevedono una serie di novità. La prima tappa è quella del 28 febbraio 2021, quando SPID e Carta d’Identità Elettronica diventeranno gli unici strumenti per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Ulteriori strumenti di identità digitale (CPS) resteranno utilizzabili fino alla data naturale di scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

La Carta provinciale dei servizi (CPS), pertanto, potrà essere utilizzata, in via residuale, soltanto dai genitori che hanno già la CPS attivata. Tale modalità, a partire dal prossimo anno, non potrà più essere utilizzata.

In relazione a situazioni di difficoltà dell’utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle domande di iscrizione, privilegiando l’assistenza prestata tramite telefono o in via telematica.

Al fine di uniformare le procedure, e, vista l’emergenza Covid, di tutelare al massimo la salute di tutti, da quest’anno scolastico il passaggio al primo anno della scuola secondaria di primo grado verrà confermato attraverso la medesima procedura online. Pertanto i genitori degli studenti frequentanti le classi quinte delle scuole primarie dovranno accedere al portale dei servizi online sia per la conferma d’iscrizione (nel caso di studenti frequentanti lo stesso istituto e del bacino d’utenza), sia per la domanda d’iscrizione (in tutti gli altri casi).

Le modalità di accesso e di compilazione sono le stesse già previste per le iscrizioni alla classe prima degli altri ordini e gradi scolastici.

Sono invece effettuate d’ufficio, ossia a carico dell’istituzione scolastica e senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola e secondaria di primo e secondo grado.