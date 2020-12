Terribile bilancio del Covid, oggi, in Trentino: si contano 13 decessi, siamo tornati ai livelli peggiori di aprile scorso. In tutto il conteggio delle vittime in Trentino arriva a 920.

Si tratta i uno dei peggiori risultati giornalieri, dopo il picco del 17 aprile (20 deceduti), i 16 del 7 dicembre e i 18 del 14 aprile, ed i 14 e 13 della sedttimana scorsa.

Oggi i dati FBK ci dicono che sono però assolutamente stabili i ricoveri in ospedale: restano 49 i pazienti in terapia intensiva, 54 quelli in "alta intensità" e 327 nei reparti di malattie infettive.

Per i pochi tamponi effettuati durante la festività di ieri, i nuovi positivi al molecolare sono 59.