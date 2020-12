Ordinanza Fugatti, coprifuoco alle 20, ma niente deroga per i cani. L'attacco di Oipa: "Una vera follia, riveda gli orari"

L’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) contesta l’ordinanza con il coprifuoco alle ore 20 di Fugatti: «chiudere alle 20 per i cani è follia! Prendiamo atto che il provvedimento del presidente Fugatti non prevede la deroga di uscita dopo le 20 per far uscire i cani».

Oipa Trento sta svolgendo un servizio gratuito per le famiglie colpite da Covid, su tutto il territorio provinciale. Il servizio è svolto da volontari che tolgono tempo libero alle proprie attività, dato che gli enti pubblici tale servizio non lo svolgono.

«Spesso - spiega Oipa - un volontario gestisce due o tre cani a sera quindi arriva casa tra le 21 e le 22, dopo aver fatto scaricare dai bisogni i cani dei malati di Covid.

Non permettere lo svolgimento di tale servizio serale è una crudeltà verso gli animali che non stanno bene, ma soprattutto una mancanza di rispetto verso i loro proprietari che già soffrono nel dover restare chiusi in casa perché malati o in quarantena. Inoltre il problema riguarda tutti i cani; restare senza potersi “scaricare” dalle 20 alle 5 del mattino è una tortura assurda; quindi il presidente si conferma ancora una volta insensibile al benessere animale, impedendo uscite per bisogni necessari. Ci si chiede dove sia la ratio di questo assurdo provvedimento. Provi il presidente Fugatti a rivedere questa sua posizione rigida e assurda, altrimenti potrebbe rischiare un’altra denuncia per maltrattamenti di animali da parte di molti cittadini e associazioni».