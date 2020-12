Il Trentino in lutto per Luigi Decarli, alpino vero ed ex capo dei Nuvola

È morto Luigi Decarli, per anni volontario nei Nuvola di cui era stato anche presidente circa 20 anni fa. Decarli per molti anni fu anche vicepresidente della sezione Ana di Trento. Insieme a Giuliano Mattei (suo vice e poi suo successore al vertice dei Nuvola) guidò gli alpini nelle missioni umanitarie della protezione civile trentina in Albania e poi in Kosovo. «È stato un amico oltre che un ottimo presidente prima e probiviro poi», ricorda Mattei.

Il suo impegno viene ricordato dal governatore Maurizio Fugatti. «A nome della Giunta provinciale, del sistema provinciale della protezione civile e anche a titolo personale - scrive in una nota - desidero esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa di Luigi Decarli, figura di spicco dell’associazionismo alpino e dei Nu.vol.A., di cui è stato anche presidente e a cui ha dato un contributo importante in termini di energie e capacità negli anni in cui si stava strutturando e sviluppando l’associazionismo alpino legato alla protezione civile. Se il Trentino può contare oggi su un sistema di protezione civile così articolato ed efficiente e che integra il lavoro di professionisti e di tantissimi volontari, lo dobbiamo anche alle intuizioni e all’impegno di persone come Luigi Decarli. Spendersi per gli altri, assumere responsabilità a vantaggio della comunità, farsi carico dei bisogni e perseguire obiettivi a ciò coerenti: è questo lo spirito che ha guidato l’impegno di Decarli e che caratterizza anche il valore dell’autonomia del Trentino. Oggi - conclude Fugatti - lo salutiamo quindi con riconoscenza e ci stringiamo ai suoi congiunti e ai suoi affetti».