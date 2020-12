Vaccino Covid: all'Alto Adige 9 mila dosi in più che al Trentino: Zeni interroga

Il consigliere del gruppo Pd in Consiglio provinciale a Trento Luca Zeni ha depositato un’interrogazione per chiedere in base a quali criteri verranno assegnate le dosi vaccinali anti Covid-19 alle regioni e per quale ragione vi è una differenza tra le dosi assegnate al Trentino e quelle all’Alto Adige.

Nell’interrogazione si riportano i dati forniti dall’ufficio stampa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, da cui emerge come siano state assegnate 18.659 dosi al Trentino e 27.521 alla provincia di Bolzano.