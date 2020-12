Cosa cambia con l'ordinanza Fugatti? Poco, se non il coprifuoco e i clienti dei grandi negozi. Ecco la spiegazione in tre semplici schede

Cosa cambia con la nuova ordinanza provinciale che il presidente Maurizio Fugatti emanerà questa sera affinché entri in vigore dalla mezzanotte? In realtà cambia poco, se non per due aspetti: il coprifuoco anticipato dalle ore 22 alle 20, e l'accesso ai negozi di grandi dimensioni (oltre i 250 metri quadrati).

In attesa delle decisioni del governo, che questa sera emanerà il nuovo dpcm per il periodo di Natale, ecco in tre semplici schede l'ordinanza di oggi.

Fugatti ha poi risposto alle domande che venivano poste su Facebook.

1) Spostamenti fra Comuni. Molti hanno chiesto se si potrà spostarsi fra Comuni diversi. Fugatti ha spiegato che questa ordinanza non modifica lo stato di fatto: siamo zona gialla quindi per ora è consentito spostarsi fra Comuni. Ma il dpcm di stasera del governo potrebbe cambiare tutto.

2) Attività di asporto. I ristoranti e pizzerie possomo proporre cibi da asporto fino alle 22. Se un cittadino (che non potrebbe uscire dopo le 20) va a prendersi la pizza o il cibo al ristorante, è autorizzato a uscire.

3) Il contapersone nei grandi negozi. Può essere una struttura automatica (biglietto o contatore elettronico). Altrimenti può essere sostituito da personale che conta le persone presenti e ne regola l'entrata.