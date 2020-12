Domani saranno aperte le due strutture di Casa Santa Maria e di Casa San Nicolò, gestite dalla Fondazione Comunità Solidale e dalla Caritas, che metteranno a disposizione 202 posti letto di accoglienza invernale per persone senza dimora.

Tutto ciò grazie alla collaborazione tra Provincia, Comune di Trento e gli altri i soggetti che compongono il Tavolo per l’Inclusione sociale.

«La pandemia - commenta l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana - ha reso necessario una riprogrammazione delle modalità di accoglienza, al fine di garantire una maggiore copertura per il periodo invernale e favorendo anche la gestione da parte dei soggetti del Terzo settore in prima linea in questo particolare momento, e a loro va un particolare ringraziamento, come anche a tutte le persone e agli enti coinvolti che, in collaborazione con i servizi pubblici, consentono di dare risposte di accoglienza ancora più fondamentali in questo particolare periodo storico».

In questi giorni - precisa la Provincia - si è tenuto anche un confronto diretto con il Commissariato del governo, per condividere l'andamento del fenomeno e le scelte complessive, con particolare riferimento alle persone richiedenti protezione internazionale in attesa di accesso al programma di accoglienza straordinaria.