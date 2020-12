Momenti di apprensione questo pomeriggio in centro a Trento, per un aggressione finita con un accoltellamento, in vicolo santa Margherita, a due passi da piazza Santa Maria Maggiore.

Secondo una prima ricostruzione, un cittadino nordafricano avrebbe ferito un connazionale davanti ai passanti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Chiara. Secondo le prime notizie le sue condizioni sono giudicate gravi.

Indagini in corso a cura dei carabinieri